Ван И призвал защищать права Ирана как страны у Ормузского пролива

Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи 15 апреля заявил о необходимости защиты прав Ирана как прибрежного государства, подчеркнув важность безопасности международной навигации через стратегический пролив.

Об этом сообщили в МИД КНР.

«Суверенитет, безопасность и законные права и интересы Ирана как государства, расположенного на берегу Ормузского пролива, должны уважаться и защищаться», — сказал китайский дипломат.

При этом он отметил, что в данном международном проливе необходимо обеспечить свободу и безопасность судоходства.

Ван И подчеркнул, что текущая ситуация в регионе достигла «решающей фазы перехода от войны к миру» и «окно возможностей» для мирного урегулирования открыто. По словам министра, Китай поддерживает сохранение тенденции по прекращению огня и проведению переговоров, что соответствует основополагающим интересам народа Ирана, а также общим ожиданиям стран региона и международного сообщества.

Дипломат также указал на то, что стремление к восстановлению нормального судоходства в Ормузском проливе является «солидарным призывом международного сообщества».

Китай выразил готовность и далее содействовать деэскалации напряжённости, улучшению отношений между странами региона и «играть конструктивную роль ради окончательного достижения прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке».

Со своей стороны, Аббас Арагчи проинформировал китайского коллегу о ходе ирано-американских переговоров и подтвердил намерение Тегерана добиваться дипломатического урегулирования кризиса. Он также выразил признательность Пекину за продолжающиеся усилия по снижению напряжённости в регионе и ожидание, что Китай продолжит играть позитивную роль в продвижении мира.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявлял, что «препятствия имеют коренную причину в конфликте с Ираном, и единственный выход — скорейшее прекращение огня и окончание боевых действий». Пекин также выразил готовность «играть конструктивную роль ради окончательного достижения прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке».