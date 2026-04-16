Макронам предрекли скорую потерю власти

Коррупционный скандал во Франции грозит Эммануэлю Макрону отставкой с поста президента, а его жене Брижит – забвением. Об этом заявил «Аргументам и фактам» доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее французские СМИ сообщили, что в Елисейском дворце прошли обыски по делу о госконтрактах, связанных с церемониями переноса останков выдающихся лиц в Пантеон.

Антикоррупционные ведомства заинтересовало, почему всеми церемониями с 2002 по 2024 год занималась одна и та же компания Shortcut Events. При этом каждый ритуал обходился государству около двух миллионов евро.

По мнению доцента кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, пока сложно сказать, как к этому делу может быть причастна жена Макрона, но сам французский лидер сейчас является «мишенью для политических ударов».

«Если Макрона уберут от власти, то про эту Брижит все забудут, что она вообще была когда-то», – уверен Перенджиев.

При этом эксперт отметил, что обыски в резиденции Макрона могут быть связаны с попыткой подобраться к его окружению и ему самому, а также желанием противников президента Франции добиться его отставки.