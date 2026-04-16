Глава МИД Сикорский: Польша не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС

Газета.Ru

Польша не намерена допустить ускоренного принятия Украины в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM.

Глава МИД Польши отказал Украине в ускоренном вступлении в Евросоюз
По его словам, внутри Еврокомиссии существует мысль об ускоренной евроинтеграции Украины. Этого не случится, заверил Сикорский.

Польша настаивает на выполнении Украиной всех необходимых для вступления условий, как это происходило в том числе с Варшавой, указал министр.

Накануне еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что поражение Виктора Орбана на выборах премьер-министра Венгрии станет «новым толчком» к членству Украины в ЕС. По ее словам, поражение Орбана и победа Петера Мадьяра стала «большой победой для Европы. Это «положительно повлияет на процесс вступления», подчеркнула еврокомиссар. Кос также заявила, что поражение Орбана позволит выделить Украине кредит на €90 млрд.