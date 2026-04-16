ФРГ готовится к возможной миссии по разминированию в Ормузском проливе

Германия ведёт подготовку к возможной миссии по разминированию в Ормузском проливе, пишет Süddeutsche Zeitung.

«Германия готова принять участие в потенциальной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, предоставив возможности по разминированию и морскому наблюдению», — говорится в материале.

По данным газеты, канцлер ФРГ Фридрих Мерц представит данное предложение в пятницу на встрече в Париже.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль осудил идею оплачивать проход через Ормузский пролив.