Франция сняла арест с российского судна Deyna

Французские власти сняли арест с российского судна Deyna, якобы относящегося к «теневому флоту» России. К настоящему времени танкер уже покинул территориальные воды страны, сообщила пресс-служба морской префектуры Средиземноморья.

Соответствующее решение в отношении компании, владеющей судном, 15 апреля 2026 года вынес суд Марселя. Компанию также обязали выплатить денежный штраф за непредоставление доказательств о принадлежности судна (отсутствие флага).

В документе отмечается, что компания уже перечислила средства на счёт Агентства по управлению и взысканию арестованных и конфискованных активов (AGRASC).

В итоге префект департамента Буш-дю-Рон снял арест с судна. В течение всего пути выхода из вод, которые находятся под суверенитетом и в юрисдикции Франции, судно останется под наблюдением компетентных морских органов Франции во главе с морским префектом Средиземноморья, уточняется в заявлении на сайте префектуры.

20 марта 2026 года ВМС Франции при поддержке Великобритании задержали в Средиземном море танкер Deyna, следовавший из Мурманска под флагом Мозамбика. Судно заподозрили в использовании подложного флага и принадлежности к российскому «теневому флоту», обходящему санкции. Танкер находился под санкциями США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Украины.

Это уже второе задержание судна «теневого флота» французскими ВМС в 2026 году — в январе аналогичная история произошла с танкером Grinch.