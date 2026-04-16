Издание Daily Express назвало прямой угрозой для Соединенного Королевства публикацию мест филиалов украинских компаний по выпуску беспилотных летательных аппаратов в Европе.

«Россия выступила с прямой угрозой нанести удары по британским объектам в Лондоне, Лестере и Саффолке», — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

Издание также приводит слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что европейцам следует буквально принимать заявление российского военного ведомства.

В другом материале Daily Express выложило список безопасных мест в Соединенном Королевстве, которые расположены далеко от военных наземных и морских баз, а также крупных городов.

Накануне Минобороны РФ опубликовало информацию, согласно которой, предприятия украинских компаний, производящих беспилотные летательные аппараты и комплектующие для них, находятся на территории восьми государств Европы.