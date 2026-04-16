СМИ сообщили о «войне» между ЕС и НАТО

Между Евросоюзом и НАТО существуют серьезные разногласия относительно того, как распределять военные расходы. Об этом сообщает газета Financial Times, называя ситуацию "войной за сферы влияния".

В четверг пройдет встреча генсека НАТО Марка Рютте и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На кону - деньги. Главный вопрос, как будут распределяться средства, которые европейские страны выделяют на военные цели. Речь идет о триллионе долларов.

"Это добавляет остроты в и без того непростые отношения между европейцами и НАТО", - отмечает газета. "Каждый раз, когда Трамп ставит под сомнение НАТО, все больше столиц задумываются о том, не следует ли ЕС взять на себя большую роль в управлении перевооружением континента", - указывают европейские дипломаты".

После того, как Дональд Трамп потребовал от европейских союзников увеличить военные расходы до 5 процентов ВВП к 2035 году, страны Европы посчитали, что это эквивалентно примерно триллиону долларов в год дополнительных расходов. В НАТО считают, что эти деньги должны быть потрачены исключительно в рамках альянса. Но ЕС не хочет терять контроль над этими средствами.

"НАТО знает, какое оружие необходимо и в каких количествах, - отмечает FT. - Но ЕС обладает опытом в области промышленности, наращивания производственных мощностей, цепочек поставок и выработки нормативно-правовой базы". "Другой вопрос - какая часть этих средств поступит американским оборонным подрядчикам, - пишет FT. - НАТО выступает против инициативы ЕС по промышленным закупкам "Покупай европейское".

По данным газеты, между НАТО и ЕС сейчас царит напряженность по этому вопросу. Европейские столицы считают, что раз именно они повышают военные расходы, то и их распределение должно быть определено в Евросоюзе.

"В Вашингтоне и других странах НАТО, не входящих в ЕС, существует обеспокоенность по этому поводу", - подчеркивает FT.

В Европе также продолжают критиковать Рютте за излишнее подобострастие по отношению к Трампу. Генсек альянса, уверены в европейских столицах, принижает их роль в рамках блока.