Писториус выступил с резким заявлением о России

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия якобы никогда серьезно не относилась переговорам о мире на Украине.

Об этом он заявил по итогам заседания контактной группы «Рамштайн», сообщает «РБК-Украина».

«Так называемые российско-украинские мирные переговоры пока приостановлены. Но правда в том, что Россия никогда и не относилась к ним серьезно. Именно поэтому еще важнее поддерживать Украину», — заявил Писториус.

При этом он посетовал, что «недальновидные действия некоторых стран» привели к тому, что российский бюджет пополняется из-за войны на Ближнем Востоке. В то же время переговоры о мире стоят на месте, указал министр.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы не имеет «шансов» на победу в конфликте на Украине. Во время пресс-конференции он подчеркнул, что Европа будет обсуждать быстрые решения по принятию нового пакета санкций против России, чтобы «пересушить» источники дохода от теневого флота Москвы. Также немецкий канцлер сказал, что Европа должна быть частью соглашения по Украине, и пообещал поспособствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста.