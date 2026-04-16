Пока вы спали:  изменение роли КНР и РФ в мире и последствия атаки БПЛА на Туапсе

Минздрав обновил правила оформления больничных

Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило правила оформления листков нетрудоспособности, внеся изменения в порядок их выдачи и учета. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым нормам, родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, сохраняют право на получение пособия даже в случае работы у другого страхователя.

В документе также уточняется, что самозанятые граждане теперь смогут оформлять листки нетрудоспособности в установленном порядке. Нововведения закреплены соответствующим приказом ведомства, опубликованным на официальном портале правовой информации.

СМИ: роль КНР и РФ в формировании глобального миропорядка возрастет

Китай и Россия на фоне усиливающейся глобальной нестабильности будут играть всё более значимую роль в формировании нового мирового порядка, считают эксперты, опрошенные Global Times. Об этом сообщает ТАСС.

По их мнению, взаимодействие двух стран в рамках международных площадок, таких как ШОС, БРИКС и G20, позволит перенести накопленный опыт регионального управления на глобальный уровень.

Также подчёркивается, что устойчивость отношений между Пекином и Москвой усиливает их способность противостоять внешним вызовам и способствует поддержанию стратегической стабильности в мире.

Эксперты добавляют, что Китай и Россия уже достигли значительного взаимопонимания по ключевым вопросам международной повестки и продолжают углублять координацию в направлении формирования более справедливой мировой системы.

Трамп назвал дату переговоров Ливана и Ирана

Дональд Трамп сообщил, что переговоры между лидерами Израиля и Ливана состоятся 16 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это станет первой встречей на таком уровне за последние 34 года, поскольку ранее главы двух государств не поддерживали прямого диалога.

Заявление было опубликовано на платформе Truth Social. Ожидается, что переговоры могут стать важным шагом к нормализации отношений между странами.

В Туапсе из-за атаки БПЛА погибли двое несовершеннолетних

В результате атаки беспилотников на жилые дома в Туапсе погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, травмы также получили двое взрослых, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор Краснодарский край Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им всестороннюю поддержку.

Возраст погибших детей, по имеющейся информации, составил 5 и 14 лет.

В России резко выросли продажи антидепрессантов

Спрос на антидепрессанты в Россия в первом квартале 2026 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным газеты Известия, за январь-март было реализовано около 6,4 млн упаковок таких препаратов. При этом в 2025 году общий объём продаж антидепрессантов достиг 23,4 млн упаковок, что также превышает показатели предыдущего года.

Кроме того, отмечается рост спроса на нейролептики, продажи которых продолжают увеличиваться и в 2026 году.