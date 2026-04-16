Названа новая возможная цель США

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен допустил, что остров может стать следующей целью Соединённых Штатов.

Об этом политик рассказал в интервью телеканалу NBC.

Глава правительства подчеркнул, что американские власти не оставляют попыток завладеть островом, что уже вызывает сильный страх и гнев у местного населения. Нильсен заявил, что Гренландия не подлежит продаже.

Трамп повторно заявил о планах США приобрести Гренландию для «защиты от России»

«Если они (США. — RT) сделают что-то в отношении нашей инфраструктуры, нам, конечно, нужно быть готовыми», — рассказал премьер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разногласия в НАТО начались из-за ситуации вокруг Гренландии.