Конгрессвумен Луна обвинила Пентагон в сокрытии правды об НЛО

Член нижней палаты конгресса США Анна Паулина Луна обвинила Пентагон в сокрытии правды об НЛО и якобы имеющейся инопланетной активности в районе военных баз. Об этом пишет Daily Star. По словам парламентария, министерство обороны должно было до 14 апреля обнародовать почти полсотни видеозаписей с НЛО.

© Газета.Ru

Она напомнила, что в начале месяца дала главе ведомства Питу Хегсету прямой приказ опубликовать соответствующие кадры. Однако в Пентагоне проигнорировали это требование. "Похоже, кто-то просто не передал письмо в соответствующую инстанцию", — отметила Луна.

Она обратила внимание, что президент Соединенных Штатов санкционировал публикацию секретных материалов, но министерство обороны никак не отреагировало. Как говорится в материале, десятки имеющихся у Пентагона записей являются "священным Граалем" для людей, исследующих НЛО и поддерживающих теорию контакта с инопланетянами. Считается, что на видео запечатлено большое количество неопознанных летающих объектов в небе над акваториями Восточно-Китайского и Афганистанского морей, а также Персидского залива.

Луна подчеркнула, что американцы хотят, чтобы военное ведомство рассекретило данные об НЛО. Также она добавила, что национальная безопасность страны находится под угрозой из-за отсутствия прозрачности в отношениях между Пентагоном и конгрессом.