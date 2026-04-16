США заходят в Ливию — Россию пытаются вытеснить с ключевого рынка

США активизировали военное и политическое присутствие в Ливии, рассчитывая снизить влияние России и ее союзников в регионе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, одним из ключевых шагов стали международные учения Flintlock 2026, которые стартовали в Ливии и Кот-д’Ивуаре. Ожидается, что участие в них даст ливийским силам доступ к обучению и военному оборудованию США и их партнеров.

Инициатива обсуждалась еще осенью прошлого года. Тогда заместитель командующего Африканским командованием США генерал-лейтенант Джон Бреннан посетил Триполи и Сирт, где провел встречи с представителями противостоящих политических лагерей.

В стране сохраняется двоевластие. Западную часть контролирует правительство национального единства во главе с Абдельхамидом Дбейбой, поддерживаемое ООН. Восток остается под контролем Ливийской национальной армии, которой руководит Халифа Хафтар.

По данным газеты, американская сторона пытается наладить контакты между представителями этих сил. В частности, речь идет о взаимодействии между Хафтаром и заместителем министра обороны в Триполи Абдулом Саламом аз-Зуби. Как отмечают источники в Пентагоне, стороны начали выстраивать рабочие отношения.

Эксперты считают, что на фоне этих процессов влияние России в Ливии может снижаться. По оценке аналитиков, западные страны активнее взаимодействуют как с востоком, так и с западом страны, что меняет баланс сил.

Дополнительный интерес к Ливии связан с ее ресурсами. Страна обладает крупнейшими запасами нефти в Африке. В начале апреля добыча достигла около 1,43 млн баррелей в сутки — максимального уровня за более чем десять лет. На этом фоне американские энергетические компании возвращаются на рынок. В феврале Chevron заключила первую за долгие годы сделку в стране.

Кроме нефти, Ливия рассматривается как источник редкоземельных металлов и других стратегических ресурсов, включая уран, литий и кобальт. Их разработка может стать важным фактором для высокотехнологичной промышленности США.

Ранее представители ливийского правительства заявляли о недопустимости использования территории страны для переброски военной техники России. В Москве, в свою очередь, неоднократно отрицали участие российских военных в ливийских процессах и называли подобные заявления недостоверными.