В Финляндии художника Репина назвали украинцем

Решение финского музея изменить национальность русского художника Ильи Репина на украинскую является проявлением русофобии, заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью агентству ТАСС.

Главный финский художественный музей «Атенеум» принял решение впредь указывать известного русского живописца как украинца.

Дипломат подчеркнул, что подобная практика свидетельствует о проникновении русофобских настроений в культурную сферу страны.

«К сожалению, русофобия затронула и сферу культуры. Доходит до абсурда», — констатировал Кузнецов.

Ранее политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в беседе с RT заявил, что в финском обществе всегда были достаточно сильные русофобские, антироссийские настроения.