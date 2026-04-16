В США заявили об «отчаянии» Трампа из-за Ирана

Хаотичная и беспорядочная риторика президента США Дональда Трампа указывает на его желание заключить мирное соглашение с Ираном. К такому выводу пришел телеканал CNN.

«Попытка затруднить понимание оппонентом ваших целей имеет свои ограничения как переговорная стратегия и может отдавать растерянностью и отчаянием. И эта неразбериха, намеренная или случайная, подчеркивает, насколько Трампу нужна сделка», — указано в сообщении.

Отмечается, что с учетом роста инфляции и цен на бензин в США Трамп теряет поддержку «открыто бунтующих» сторонников MAGA, что также указывает на необходимость сделки с Тегераном.

Ранее Трамп задумался о возобновлении ударов по Ирану в связи с провальными переговорами. По словам некоторых американских чиновников, таким образом Вашингтон хочет подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.