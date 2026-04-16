В США заявили об «ужасе» из-за новых ударов по Ирану
Отклонение резолюции, запрещающей президенту США Дональду Трампу наносить новые удары по Ирану без одобрения Конгресса, угрожает переговорам. Об этом на своей странице в соцсети Чак Шумер.
Сенатор подчеркнул, что демократы будут работать над повторением голосования по этой резолюции, несмотря на противодействие республиканцев.
Ранее Трамп задумался о возобновлении ударов по Ирану в связи с провальными переговорами. По словам некоторых американских чиновников, таким образом Вашингтон хочет подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.