В США заявили об «ужасе» из-за новых ударов по Ирану

Отклонение резолюции, запрещающей президенту США Дональду Трампу наносить новые удары по Ирану без одобрения Конгресса, угрожает переговорам. Об этом на своей странице в соцсети Чак Шумер.

«В частном порядке? Республиканцы в ужасе от войны Трампа. Публично? Молчание. На самом деле, республиканцы только что проголосовали ПРОТИВ нашей резолюции о военных полномочиях, направленной на прекращение войны Трампа с Ираном», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что демократы будут работать над повторением голосования по этой резолюции, несмотря на противодействие республиканцев.

Ранее Трамп задумался о возобновлении ударов по Ирану в связи с провальными переговорами. По словам некоторых американских чиновников, таким образом Вашингтон хочет подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.