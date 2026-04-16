Иран назвал главное последствие блокады Ормузского пролива США

Блокада Ормузского пролива Вашингтоном может спровоцировать срыв режима прекращения огня между Ираном и Соединенными Штатами. Об этом журналистам РИА Новости рассказал официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

По его словам, блокировка важнейшей транспортной артерии является провокационным шагом, незаконным с точки зрения международного права. Данное решение может обернуться срывом перемирия, отметил дипломат.

«В таком случае наши вооруженные силы готовы предпринять необходимые действия», — подчеркнул собеседник.

Ранее министр финансов Новой Зеландии Никола Уиллис заявила, что во всех странах накапливается общая тревога по поводу сбоев на мировом нефтяном рынке из-за ситуации на Ближнем Востоке. Глава ведомства отметила, что последствия для ее страны являются значительными, хотя сама страна расположена далеко от зоны конфликта.