В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает издание "Общественное. Новости". По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога. До этого СМИ написали о взрывах в Ахтырке на северо-востоке Украины. В Сумской области, где расположен город, тоже действовала воздушная тревога. А накануне в Ахтырке несколько раз раздавались взрывы. В этот же день под удар попал порт в Одесской области. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.