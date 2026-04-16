Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение и Будапешт надеется, что Украина возобновит его работу в конце апреля, как и обещала, заявил Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей на парламентских выборах.

«Это очень важно, и Венгрия сейчас просто не сможет от этого отказаться. Если бы она захотела сейчас это сделать, то с географической точки зрения это было бы совершенно невозможно. Россия останется на своём месте, и Венгрия тоже», — цитирует ТАСС Мадьяра.

По словам политика, «все надеются», что к концу апреля нефтепровод «Дружба» возобновит работу — это будет важно для пополнения государственных стратегических резервов нефти, которые за последний месяц сократились на 20%.

Как отмечает издание «СТРАНА.ua», такая позиция Мадьяра осложнит диалог с Киевом. Евросоюз декларирует полный отказ от нефти и газа из России, а Украина не только поддерживает этот курс, но и активно его продвигает, поэтому, полагают авторы статьи, киевский режим вряд ли согласится на возобновление работы трубопровода «Дружба» — даже ради налаживания диалога с Мадьяром.

Как считает румынский евродепутат Георге Пиперя, Мадьяр может стать для ЕС куда большей проблемой, чем Виктор Орбан. Пиперя допустил, что лидер венгерской партии «Тиса» — орбанист, а «новый шип в боку Урсулы фон дер Ляйен даже болезненнее», чем сам Орбан. Политик задаётся вопросом, «неужели это был шах и мат Урсуле», который поставил пока ещё действующий венгерский премьер-министр?

«Безотлагательное взаимодействие»

По данным Financial Times, ЕС выдвинул Мадьяру 27 условий, среди которых разблокировка европейского кредита Украине и снятие вето на введение санкций против России, а также проведение реформ в стране. Взамен Венгрии разблокируют замороженные €35 млрд субсидий, утверждает издание.

«Европейская комиссия начала «безотлагательное взаимодействие» с Петером Мадьяром после его уверенной победы на выборах в Венгрии, призывая его наладить отношения с Украиной и приступить к проведению давно требуемых реформ для разморозки €35 млрд из средств, выделенных ЕС», — пишет FT.

Осведомлённые источники сообщили изданию, что официальные лица ЕС начали подготовку к выделению кредита Украине, чтобы решение о предоставлении средств могло быть принято сразу после вступления Мадьяра в должность.

«Настрой такой: давайте усиленно работать с ним. Если они выполнят свои обязательства, мы выполним свои», — заявил высокопоставленный чиновник Евросоюза.

Как напоминает FT, согласно Конституции Венгрии, президенту страны даётся 30 дней на приведение нового парламента к присяге, и официальные лица ЕС обеспокоены тем, что Орбан «может воспользоваться этим окном для внесения законодательных или кадровых изменений, которые могут помешать Мадьяру провести необходимые реформы».

Впрочем, как пишет издание Do Rzeczy, Евросоюз может быстро разочароваться в Мадьяре после его заявлений об Украине. Как предполагают журналисты, Мадьяр удивит брюссельских лидеров и на деле окажется «не большим сторонником» вступления Украины в ЕС. Есть объективные интересы страны, из-за которых Будапешту «просто нельзя быть сторонником присоединения Украины к Евросоюзу», говорится в статье. По мнению издания, Венгрия не имеет выхода к морю и будет продолжать закупать сырьё у России. Поэтому разрыва экономических отношений с Москвой, на который рассчитывают некоторые политические круги в Европе, не произойдёт, уверяет Do Rzeczy.

«В Брюсселе стараются не замечать»

Как отмечают эксперты, заявления Мадьяра о невозможности для Венгрии отказаться от российской нефти обнажают кризис европейской стратегии, основанной на попытке разорвать отношения Будапешта с Москвой, а также «изолировать» Россию.

«Лидер победившей партии «Тиса» публично признал то, что в Брюсселе стараются не замечать: отказ от российской нефти для Венгрии невозможен в силу объективных причин. Это не политическая позиция, а факт. У страны нет выхода к морю, а альтернативная логистика (через Хорватию или Адриатику) не обладает необходимой мощностью», — подчеркнул профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман в разговоре с RT.

По его словам, Мадьяр, которого западные СМИ пытались выставить «прогрессивной альтернативой» Орбану, в ключевом вопросе придерживается той же позиции, что и его предшественник.

«И речь тут идёт о национальном прагматизме. Будапешт не может позволить себе деиндустриализацию и энергетический коллапс ради абстрактной идеи «наказания Москвы». Для венгерской экономики нефтепровод «Дружба» — это кровеносная артерия, и перерезать её может только самоубийца», — уверен Фельдман.

Он также считает, что европейские чиновники уже сейчас в панике, поскольку видят, что с Мадьяром будет не так просто договориться.

«Орбан был одиозной фигурой, которую можно было демонизировать. Мадьяр же, обладая более мягкой риторикой, по сути, защищает те же национальные интересы, но делает это убедительнее для европейской аудитории. Мадьяр умнее, чем думают в Брюсселе. Подобно Орбану, он будет накладывать вето на любые антироссийские санкции ЕС, подрывающие энергобезопасность Венгрии. Будапешт потребует восстановить транзит российских углеводородов через подконтрольную киевскому режиму территорию. И конечно, Мадьяр наверняка не одобрит ускоренное вступление Украины в ЕС», — полагает Фельдман.

Как отмечает, со своей стороны, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, в Брюсселе допустили колоссальную ошибку, рассчитывая, что Мадьяр пойдёт на уступки по всем ключевым вопросам.

«Судя по последним заявлениям лидера партии «Тиса», можно сделать вывод, что ожидания Брюсселя обречены на провал. Мадьяр ошибочно виделся руководству Евросоюза как абсолютно управляемый субъект. Но его последние высказывания говорят о том, что это далеко не так. Брюссель допустил большую ошибку», — выразил свою позицию Семибратов в беседе с RT.

По его мнению, Мадьяр будет проводить «взвешенную конструктивную политику», которая не предполагает отказа от связей с Москвой, как надеялись в Брюсселе.