Сотрудник метеостанции на вершине остался один без еды и припасов

На самой высокой метеостанции Европы «Сулак-Высокогорная», подавшей 15 апреля сигнал бедствия, может закончиться еда. Как рассказал РЕН ТВ начальник станции Магомед Магомедов, сейчас на вершине находится один сотрудник.

По словам застрявшего на метеостанции работника, у него закончилась мука, продукты на исходе — остались только плов и макароны. Вертолёт со спасателями должен вылететь из Махачкалы в 05:00 16 апреля.

Однако есть вероятность, что им не удастся забрать сотрудника с собой. Начальник станции попросил, чтобы в таком случае наверх сбросили хотя бы мешок муки и солярку. Самостоятельно спуститься с метеостанции невозможно.

Ранее сообщалось, что станция буквально превратилась в снежную глыбу, и эвакуировать сотрудника не получалось из-за плохих погодных условий. При этом прямой опасности для жизни на самой станции нет. Но без еды и топлива человек может продержаться недолго.