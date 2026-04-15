В Сенате США отклонили резолюцию о прекращении войны с Ираном

Сенат США проголосовал против резолюции, которая предписывала Белому дому прекратить военные действия против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

В поддержку резолюции высказалось 47 законодателей. Против проголосовали 52. Единственный представитель Республиканской партии, который проголосовал в поддержку инициативы стал Рэнд Пол, а единственным демократом, проголосовавшим против, оказался Джон Феттерман.

Кроме того, аналогичная резолюция уже была ранее заблокирована на этапе Палаты представителей Конгресса.

Ранее стало известно, что члены Демократической партии в Конгрессе США планируют внести на рассмотрение резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона Питу Хегсету.