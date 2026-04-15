Контейнеровоз вошел в порт Ирана на фоне американской блокады

Контейнеровоз Zaynar 2 в среду, 15 апреля, проследовал через Ормузский пролив и благополучно прибыл в иранский порт на острове Ларек, следует из данных судоходного трекингового сервиса MarineTraffic.

Американские военные в понедельник, 13 апреля, по инициативе президента США Дональда Трампа, начали морскую блокаду Ормуза. В общей сложности, в миссии задействовано 15 кораблей различных типов.

Согласным данным сервиса, судно под флагом Коморских островов 11 апреля покинуло индийский порт Нава-Шева, 14 апреля вошло в Оманский залив, где находится авианосная группа США, 15 апреля прибыло в Ларек.

Ранее сообщалось, что 13-14 апреля Ормуз преодолели как минимум 5 судов, связанных с Ираном. Два из них прошли через пролив до введения блокады, три — после того, как США начали контролировать судоходство в регионе.

Китайский танкер прошел через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США

Первым судном, прошедшим через пролив в условиях блокады, стал находящийся под санкциями США танкер Rich Starry, владельцем которого является китайская компания Shanghai Xuanrun Shipping Co. Ltd.