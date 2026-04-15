Канцлер ФРГ Фридрих Мерц все дальше и дальше втягивает Германию в украинский конфликт, рассказал журналистам депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по иностранным делам Герольд Оттен. Об этом пишет РИА Новости.

Глава немецкого кабмина во вторник, 14 апреля, заявил, что договорился с Киевом о стратегическом партнерстве. В рамках соглашения, заметил он, стороны планируют наладить производство беспилотников Anubis и Seth-X.

Оттен заметил, что итоги переговоров сторон являются признанием провала в сфере политики безопасности.

«То, что канцлер Мерц, обещая масштабные поставки вооружений, втягивает нашу страну еще глубже в этот конфликт, — безответственно», — разъяснил парламентарий.

По его словам, США берегут свои арсеналы, а Германия вновь и вновь выступает в роли поставщика вооружений, спонсора.

Депутат подчеркнул, что ответственным лицам следует не выгонять украинцев из страны, не способствовать сотрудничеству с Киевом в области производства дронов, а принять меры к тому, чтобы усадить стороны за стол переговоров.