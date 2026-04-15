В России раскрыли план Трампа против НАТО за отказ бомбить Иран

Президент США Дональд Трамп не станет выводить страну из НАТО после отказа союзников бомбить Иран — вместо этого он усилит на них давление, чтобы те повысили расходы на оборону. План главы Белого дома раскрыл глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в интервью URA.RU.

По его словам, альянс потерял смысл своего существования после распада Советского Союза, однако Штаты продолжили заставлять Европу увеличивать закупки американского оружия, используя для этого различные конфликты, «от Югославии до Ирака и Афганистана».

«Покинуть альянс — потерять возможность распределять общий кошелек. Сейчас у Трампа есть возможность поднять обязательные траты членов альянса на оборону с двух процентов ВВП до пяти. Это астрономические суммы, сотни миллиардов долларов», — сказал аналитик.

Ранее Трамп попрощался с НАТО из-за Гренландии.