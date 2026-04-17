Макрон отреагировал на открытие Ормузского пролива

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приветствует открытие Ормузского пролива Ираном, но призывает к осторожности.

Об этом он сказал в ходе встречи по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

«Мы все призываем к немедленному и безоговорочному полному открытию Ормузского пролива, а также к восстановлению условий свободного прохода, существовавших до войны, и полному уважению морского права», — цитирует Макрона BFMTV.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что страна открыла Ормузский пролив на время прекращения огня.

Иранская государственная телерадиокомпания IRIB уточняет, что проход через пролив разрешён только гражданским судам.

Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что блокада портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива.