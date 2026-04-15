Шведский министр обвинил Россию в кибератаках

Российские спецслужбы теперь якобы «стремятся нанести ущерб европейской инфраструктуре» с помощью кибератак. Об этом заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, пишет Bloomberg.

«За последний год методы России изменились. Пророссийские группы, которые раньше осуществляли DDoS-атаки, теперь пытаются совершать разрушительные кибератаки против организаций в Европе», — заявил Болин.

Он отметил, что весной 2025 года «теплоперерабатывающий завод в Западной Швеции» якобы стал жертвой атаки некой группы, «связанной с российской разведкой». Болин рассказал, что атаку удалось предотвратить, однако подробности этого инцидента он не раскрыл. Вместо этого министр сообщил, что аналогичные попытки якобы предпринимались в Норвегии и Дании.

«В совокупности это указывает на изменение в сторону более рискованного и безрассудного поведения, которое потенциально может привести к пагубным последствиям для общества», — сказал министр.

Издание отмечает, что заявление Болина подчеркивает обеспокоенность европейских чиновников уязвимостью к сбоям электростанций, водоочистных сооружений и других «критически важных систем».

15 апреля агентство Reuters со ссылкой на команду британских и американских исследователей киберугроз Ctrl-Alt-Intel сообщило, что хакеры, якобы связанные с Россией, за последние пару лет взломали сотни электронных почтовых ящиков украинских чиновников и представителей стран НАТО.

14 апреля заместитель директора подведомственного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Петр Белов рассказал, что компьютерные атаки на российские ресурсы могут координироваться спецслужбами недружественных стран. При этом он подчеркнул, что большинство кибернападений исходило с территории Украины.

Ранее российский хакер заявил о получении контроля над базами данных Харьковской области.