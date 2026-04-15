На Западе раскрыли, как Венгрия будет относиться к Украине при Мадьяре

Курс Будапешта по отношению к Украине не изменится, после того, как в Венгрии будет сформировано новое правительство, рассказал в Х экс-премьер Польши Лешек Миллер.

В Венгрии в воскресенье, 12 апреля, прошли выборы в Государственное собрание (однопалатный парламент). Победу на них одержала оппозиционная «Тиса», основанная выходцем из партии «Фидес» Петером Мадьяром.

В первые часы после того, как стали предварительные итоги голосования, молодой политик сделал ряд заявлений по международной повестке.

В частности, Мадьяр пообещал сохранить контакты с Россией, выразил желание наладить добрые отношения с соседними странами, отметил, что будет активно работать с ЕС и НАТО.

«Для Украины и институтов ЕС это [победа «Тисы»] улучшит комфорт сотрудничества, но не изменит правил игры. Венгрия возвращается к классической деловой дипломатии: без идеологических фейерверков, но с хладнокровным расчетом», — разъяснил Миллер.

По его мнению, смена правительства не приведет к кардинальным изменениям курса Венгрии по ключевым вопросам. В частности, новый кабмин будет по-прежнему сдержанно относиться к вступлению Украины в ЕС.