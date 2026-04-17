Зеленский назвал условие возвращения украинцев из-за рубежа

Для возвращения украинцев из-за рубежа необходимо обеспечить безопасность Украины и принять план по ее восстановлению.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Новини Live».

«Безопасность — [приоритет] номер один. (...) И большой план по восстановлению, который мы будем реализовывать вместе с нашими европейскими партнерами, дай Бог, с европейцами и американцами. Это очень важно», — сказал он.

По словам украинского лидера, еще одним приоритетом является обеспечение возвращающихся граждан рабочими местами.

Эксперт оценил готовность Европы высылать украинцев на родину

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия будет способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста. По его словам, Берлин намерен продолжать сотрудничество с Киевом в вопросах, касающихся украинских граждан, нашедших убежище в Германии.