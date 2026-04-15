Мадьяр ожидает, что Орбан снимет вето на кредит Украине

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что ждет от своего предшественника Виктора Орбана снятия вето на кредит Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, что Орбан заблокировал выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. По мнению Мадьяра, вето может быть снято после того, как Украина восстановит поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

«Петер Мадьяр заявил, что ожидает, будто уходящий премьер Виктор Орбан снимет свое вето на кредит Евросоюза Украине в размере 90 миллиардов евро после восстановления поставок нефти по ключевому трубопроводу», — сообщает издание.

Нефтепровод «Дружба» прекратил свою работу 27 января — как сообщила украинская сторона, это произошло из-за поломки. «Дружба» используется для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину.

Ранее Мадьяр заявил, что заменить нефтепровод «Дружба» невозможно из-за географии.