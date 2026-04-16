Принц Гарри признался, что прошел курс психотерапии перед отцовством

Принц Гарри заявил, что прошел курс психотерапии перед отцовством

Принц Гарри заявил, что прошел курс психотерапии перед отцовством. Об этом сообщает Daily Mail. Принц Гарри посещал психотерапевта, чтобы избавиться от проблем из прошлого.

"Я знал, что у меня есть вещи из прошлого, с которыми мне нужно разобраться, поэтому я должен был очиститься. Сейчас в семье происходят разговоры, которых никогда не было между мной и моими родителями. Для меня важно быть лучшей версией себя с детьми", — высказался принц.

В конце февраля герцог и герцогиня Сассекские вместе с делегацией ВОЗ приехали в центр для наркозависимых и фонд развития человеческого потенциала в Аммане. 44-летняя Меган Маркл появилась на публике в черных брюках и коротком сером пальто. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж.

До этого Меган Маркл и принц Гарри посетили баскетбольный матч звезд NBA в США. Во время мероприятия герцогиня прижималась и обнимала супруга. Однако интернет-пользователи посчитали, что Маркл специально демонстрирует чувства на публике и осудили ее за неискренность.