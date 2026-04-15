Буданов* высказался о возвращении украинцев в республику

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказался о возвращении граждан в республику из-за рубежа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«О перспективе возвращения наших граждан из-за границы: должны отбросить все иллюзии. Никто не вернется просто так», — заявил Буданов.

По его словам, покинувшие страну украинцы ждут гарантий безопасности и создания экономической основы для своего возвращения.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что Буданов и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия склонны считать, что Украине нужно вывести войска из Донбасса.