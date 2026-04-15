Зеленский пожаловался на Трампа
Президент США Дональд Трамп постоянно публично выражает симпатии к Москве, о Киеве он отзывается положительно существенно реже, пожаловался журналистам немецкого телеканала ZDF Владимир Зеленский.
В 2024-2026 годах американский лидер позволил себе ряд резких высказываний в адрес России, Китая, Украины, НАТО, Ирана, Израиля. Вместе с тем, он неоднократно с симпатией говорил о России, о контактах с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Его [главы США] сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт», — констатировал Зеленский.
Политик отметил, что в ходе предвыборной кампании и в первые месяцы после инаугурации Трамп обещал занимать нейтральную позицию в контексте урегулирования кризиса на Украине.
Ранее Зеленский посетовал, что администрация США отказывает Киеву в жизненно необходимых товарах и технологиях, в частности, не желает выдать лицензию на производство ракет для комплексов ПВО.