Президент Украины Владимир Зеленский отказался сожалеть об угрозах в адрес уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дать его контакты солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением он выступил в интервью немецкому телеканалу ZDF, опубликованном на YouTube.

Зеленский прокомментировал угрозы Орбану связать его с солдатами ВСУ в обмен на отказ Венгрии одобрить заем Европейского союза Киеву на сумму 90 миллиардов евро. Он признал, что его высказывания были слишком эмоциональными, однако отказался извиняться за свои слова.

«Конечно, я не сожалею. (...) Как мы можем защищаться? Что я должен сказать [солдатам]?» — высказался политик.

Зеленский подчеркнул, что кредит ЕС является необходимым условием поддержания боеспособности ВСУ. Он также добавил, что украинские войска якобы защищают «и дом Орбана».

5 марта Зеленский предложил ВСУ пообщаться с Орбаном и дать украинским солдатам адрес венгерского премьера. Он добавил, что у Украины нет альтернативы деньгам, которые Киев надеется получить от Евросоюза.