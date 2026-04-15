Трамп сделал репост ИИ-изображения, на котором его обнимает Иисус

Президент США Дональд Трамп сделал в своей соцсети Truth Social репост ИИ-изображения, на котором его обнимает Иисус на фоне американского флага.

По словам Трампа, это изображение может кому-то не понравится, но лично ему оно кажется «довольно неплохим».

«Радикальным левым безумцам это может не понравиться, но мне кажется, это довольно неплохо!!!», — написал он.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Трамп публикует в Truth Social ИИ-контент со своим участием. 20 ноября 2025 года он выложил ролик, на котором он прямо в Белом доме играет в футбол с нападающим саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. А уже 24 ноября он выложил изображение себя на троне и в золотых доспехах.

Кроме того, 13 апреля он опубликовал фото, на котором Трамп сам изображен в образе Христа. На нем глава Белого дома лечит мужчину на больничной койке, при этом лечение проходит через возложение светящихся рук Трампа. Позже он удалил фотографию.