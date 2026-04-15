Названо слабое место в блокаде Ирана со стороны США

Морская блокада Ормузского пролива, начатая американским флотом по инициативе президента США Дональда Трампа, затрудняет поставки товаров и энергоресурсов из Ирана, но не перекрывает потоки полностью, пишет обозреватель Майкл Рубин в статье для аналитического портала 19FortyFive.

Американский лидер 12 апреля, на фоне провала переговоров с Ираном в Исламабаде, объявил о начале блокады Ормуза, пообещал топить суда, направляющиеся в иранские порты и обратно.

«Проблема, с которой столкнется Трамп в изоляции Ирана, будет не в Персидском заливе, а в Каспийском море», — разъяснил Рубин.

Военный аналитик заметил, что американский флот может перекрыть пролив, может затруднить судоходство в Персидском заливе.

Вместе с тем, уточнил эксперт, Тегеран сможет поставлять и получать товары через Каспийское море, в обход американской блокады.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года в Иран по транспортному коридору «Север — Юг» прибыл первый поезд из России.

Состав проследовал из Москвы через территории России, Казахстана и Туркмении и прибыл в иранский Априн за 13 дней, что на 40% быстрее по сравнению с морскими перевозками через Суэцкий канал.