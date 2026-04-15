Пашинян оценил отношения с Россией
Отношения России и Армении сейчас находятся на самом высоком уровне.
Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».
«Армяно-российские отношения сейчас находятся на самом высоком уровне, чем это было когда-либо», — подчеркнул он.
Политик назвал иностранными агентами тех, кто пытается представить, что это не так. Он также заявил, что победа на предстоящих парламентских выборах лидера «Сильной Армении» Самвела Карапетяна может привести к экономической войне между Москвой и Ереваном.
Ранее в Армении прошел масштабный митинг оппозиционных сил в преддверии парламентских выборов. В шествии участвовали сторонники партии «Сильная Армения».