Пашинян оценил отношения с Россией

Отношения России и Армении сейчас находятся на самом высоком уровне.

Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».

Политик назвал иностранными агентами тех, кто пытается представить, что это не так. Он также заявил, что победа на предстоящих парламентских выборах лидера «Сильной Армении» Самвела Карапетяна может привести к экономической войне между Москвой и Ереваном.

Ранее в Армении прошел масштабный митинг оппозиционных сил в преддверии парламентских выборов. В шествии участвовали сторонники партии «Сильная Армения».