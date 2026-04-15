Стало известно, в какие две страны уехало больше всего украинцев

В Германии сосредоточено больше всего граждан Украины, а на втором месте после нее – Польша.

Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявила генконсул Украины в Гданьске Светлана Криса.

«На территории Польши сосредоточено наибольшее количество граждан Украины после Германии. <…> Количество украинцев в Польше начало резко расти после 2014 года», — рассказала она.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что с начала конфликта на Украине страну покинуло более 5,8 млн человек. Также в сентябре 2025 года СМИ писали, что на тот момент за границей находилось 5,7 млн украинцев, и большая часть из них проживало в Германии, Польше и Чехии.

14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что Берлин будет способствовать возвращению уехавших в Европу европейских мужчин призывного возраста на родину. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что Украина и Германия будут вместе заниматься возвращением уклонистов на Украину.