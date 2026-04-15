Трампа предупредили о проблеме из-за Ирана

Объявленная президентом США Дональдом Трампом блокада иранских портов может потерпеть неудачу из-за Каспийского моря. Об этом предупредило издание 19FortyFive.
Отмечается, что американские военные смогут легко перекрыть иранские порты в Персидском заливе, однако акватория Каспийского моря позволит Тегерану обойти блокаду и продолжить поставку энергоресурсов.
Ранее Центральное командование армии США (CENTCOM) продолжило блокаду Ормузского пролива после слов Трампа о его открытии.
«Американские военно-морские суда патрулируют Оманский залив, Центральное командование США продолжает осуществлять блокаду судов, входящих в иранские порты и выходящих из них», — указано в сообщении.