Трампа предупредили о проблеме из-за Ирана

Объявленная президентом США Дональдом Трампом блокада иранских портов может потерпеть неудачу из-за Каспийского моря. Об этом предупредило издание 19FortyFive.

«Проблема, с которой столкнется Трамп в изоляции Ирана, будет не в Персидском заливе, а в Каспийском море», — указано в статье.

Отмечается, что американские военные смогут легко перекрыть иранские порты в Персидском заливе, однако акватория Каспийского моря позволит Тегерану обойти блокаду и продолжить поставку энергоресурсов.

Ранее Центральное командование армии США (CENTCOM) продолжило блокаду Ормузского пролива после слов Трампа о его открытии.