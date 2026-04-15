Заявления Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возвращении на Украину из Германии молодых людей призывного возраста свидетельствуют о жестокости сторонников Киева, рассказал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Украинский лидер 14 апреля потребовал от Берлина выдать Киеву сбежавших украинцев призывного возраста. Он добавил, что на фронте не хватает солдат, Украине нужны ее граждане. Глава немецкого кабмина безоговорочно поддержал его требования.

«Вот что означает «проукраинская» позиция в Европе: никакой дипломатии и борьба до последнего украинца, чтобы попытаться ослабить Россию как стратегического соперника», — отметил Дизен.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ходе кампаний 2022-2025 годов, контрнаступления, «медийных» операций на границе с Россией утратили кадровые войска, в том числе, подразделения, подготовленные в Европе и США.

На фоне нехватки личного состава на фронте «людоловы» (так на Украине называют сотрудников ТЦК) проводят масштабные рейды, хватают, вывозят в учебные центры водителей, спортсменов, электриков, рабочих, фермеров.

Насильно мобилизованные люди в дальнейшем, если остаются в живых и попадают в плен, показывают мозолистые руки и говорят, что они — трудяги, что они не желают и не умеют воевать.