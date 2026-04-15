Главком ВСУ высказался об ударах вглубь России

Одной из главных задач Вооруженных сил Украины (ВСУ) является нанесение ударов вглубь России.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram-канале.

Родственник попавшей в реанимацию Тарасовой заявил, что она идет на поправку

Алексей Тарасов, близкий родственник заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, в интервью «Матч ТВ» заявил, что она продолжает курс лечения.

15 апреля стало известно, что 79-летний специалист попала в реанимационное отделение одной из московских больниц.

Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп сообщил, что «навсегда» открыл Ормузский пролив для Китая и всего мира.

Об этом американский лидер написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

В Литве отреагировали на оскорбительную фразу Лукашенко о литовцах

Прибалтийское издание Delfi назвало оскорблением слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о литовцах. Об этом журналисты написали в Telegram-канале портала.

Накануне в ходе совещания в Краснополье по социально-экономическому развитию юго-востока Могилевской области Лукашенко отчитывал подчиненных, не выполнивших его поручения.

В Кремле исключили ответственность за использование VPN

В России не планируют вводить запреты или ответственность за использование VPN-сервисов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Трамп заявил об экономическом буме в США после войны с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп предсказал экономический бум в США после завершения войны с Ираном. В интервью Fox Business президент заявил, что фондовый рынок уже начал восстанавливаться, а после окончания конфликта его ждет настоящий подъем.

Глава Белого дома также выразил уверенность, что нефтяные цены вернутся на уровень, предшествовавший началу военной операции «Эпическая ярость». Признав, что экономика получит удар, он подчеркнул: этот удар будет преодолен, и страна полностью восстановится.

Сопротивление восстало и «гасит ВСУ»: вспыхнуло самое неожиданное направление фронта

Самое неожиданное направление фронта в зоне спецоперации неожиданно вспыхнуло. Как сообщает «Царьград», сопротивление восстало и «гасит ВСУ», причем речь идет не о единственном случае неповиновения украинцев в тылу, а о самом настоящем хаосе.

Известный медийный боевик ВСУ с позывным «Мучной» пожаловался на организованное сопротивление в районе Константиновки. Местные жители, переселившиеся на окраины, отказались от эвакуации на территорию Украины. Они не только ждут ВС РФ, открыто демонстрируя российскую символику, но и мешают украинским военным.

Иранский супертанкер прорвал морскую блокаду США

Иранский супертанкер миновал морскую блокаду США, сообщило агентство Fars.

Украинского журналиста "Дмитрия Гордона*" задержали в Северной столице

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге на Московском вокзале «Дмитрия Гордона*» (иноагент, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Российского рок-музыканта приняла за украинского журналиста система распознавания лиц, это вызвало переполох среди местных полицейских.

Стало известно, чем грозят Пугачевой долги по ЖКХ

Певице Алле Пугачевой могут заблокировать банковские счета из-за накопившихся долгов за коммунальные услуги, и сумма задолженности будет постоянно увеличиваться за счет пеней и судебных издержек. Об этом рассказал News.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Ранее стало известно, что у Аллы Пугачевой образовалась задолженность по коммунальным платежам за пятикомнатную квартиру площадью более 300 кв. м в премиум-ЖК в Филипповском переулке в центре Москвы. По данным СМИ, сумма долга достигла почти 100 тысяч рублей, из которых 83 тысяч — за ЖКУ и отопление, остальное — взносы на капремонт.

