Трамп сожалеет, что Ормузский пролив нельзя переименовать в его честь

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп с сожалением заявил, что Ормузский пролив нельзя переименовать в «пролив Трампа».

«Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: как лучше? Мне ответили: любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать — это пролив Трампа. Им эта идея не нравится», — заявил он Fox Business.

Ранее Трамп выразил готовность профинансировать строительство железнодорожного тоннеля в Нью-Йорке только при условии присвоения его имени ключевым транспортным объектам.

Трамп посетил церемонию переименования бульвара во Флориде в его честь.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне будет переименован в Центр Трампа и Кеннеди.