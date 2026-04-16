Трамп сожалеет, что Ормузский пролив нельзя переименовать в его честь

Президент США Дональд Трамп заявил, что союзникам Вашингтона не нравится идея называть Ормузский пролив в его честь. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер уточнил, что партнеры страны не хотят называть Ормуз «проливом Трампа». Он подчеркнул, что отношения США с союзниками, отказавшимися помочь во время операции «Эпическая ярость» и блокады Ормузского пролива, не будут прежними.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары власти Ирана перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.