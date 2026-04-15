Диалог между Ираном и США может возобновиться: что об этом пишут зарубежные СМИ

Между Ираном и США продолжает действовать двухнедельное перемирие и президент США Дональд Трамп допустил возобновление мирных переговоров в ближайшее время. Что об этом пишут зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

Напомним, что первый раунд переговоров между США и Ираном прошел 11-12 апреля в Исламабаде и закончился безрезультатно. После провала мирного урегулирования президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Кроме того, Трамп поручил американским военным перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через Ормузский пролив.

Накануне Дональд Трамп заявил, что американо-иранские мирные переговоры могут возобновиться в Исламабаде в течение следующих двух дней, пишет CNN.

«Трамп сообщил, что в ближайшие два дня в Пакистане «могут произойти некоторые события», поскольку США и Иран пытаются вернуться за стол переговоров», - говорится в статье.

В свою очередь иранский парламентарий Эсмаил Ковсари, слова которого приводит телекомпания, подчеркнул, что Тегеран продолжит участвовать в переговорах, несмотря на то, что считает США «не заслуживающими доверия».

По информации источников Bloomberg, и США, и Иран рассчитывают провести дополнительные обсуждения до истечения срока действия соглашения о прекращении огня.

Однако попытки договориться проходят на фоне продолжающейся американской военно-морской блокады Ормузского пролива, призванной ограничить экспорт нефти из Ирана. При этом американские военные корабли уже развернули шесть торговых судов в проливе, вышедших из иранского порта, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из чиновников, блокада затрагивает только те суда, которые либо все еще находились в иранском порту, либо зашли в него после начала американской блокады. Более десяти военных кораблей США, находящихся в Оманском заливе и Аравийском море, действуют как «сеть», перехватывая торговые суда и заставляя их развернуться, но им пока не потребовалось применять силу, утверждает газета.

В свою очередь канал CNBC обратил внимание на то, что американская блокада Ормузского пролива не только оказывает давление на Иран, но и ставит под угрозу отношения США с Индией и Китаем.

«Учитывая, что примерно 98% иранского нефтяного экспорта приходится на Китай, а до саммита между президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином осталось несколько недель, кампания максимального давления Вашингтона на Иран рискует дестабилизировать хрупкую разрядку, которую администрация тщательно культивировала в отношениях с Пекином», - говорится в статье.

При этом Индия, по словам журналистов, «все чаще обнаруживает», что политика США противоречит ее экономическим интересам, особенно в условиях энергетического кризиса.