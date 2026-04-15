Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин крепко обнимет его из-за открытия Ормузского пролива. Об этом американский лидер написал в соцсети Х.

По словам главы Белого дома, Китай очень высоко оценил решение Вашингтона «навсегда открыть Ормузский пролив». Американский лидер добавил, что Пекин согласился не поставлять оружие Ирану.

«Председатель Си заключит меня в большие и крепкие объятия, когда я приеду через несколько недель», — отметил Трамп.