Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин крепко обнимет его из-за открытия Ормузского пролива. Об этом американский лидер написал в соцсети Х.

По словам главы Белого дома, Китай очень высоко оценил решение Вашингтона «навсегда открыть Ормузский пролив». Американский лидер добавил, что Пекин согласился не поставлять оружие Ирану.