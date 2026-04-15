Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет помочь Соединенным Штатам с открытием Ормузского пролива, пишет Die Welt.

«Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть», — поделился подробностями Зеленский.

Глава киевского режима отметил, что сам Вашингтон пока не просил украинскую сторону как-либо участвовать в разблокировке пролива.

Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Исламской Республики Иран, жертвами агрессии стали более 3 000 человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении боевых действий на двухнедельный срок. Состоявшиеся после этого в Исламабаде переговоры завершились безрезультативно. При этом о возобновлении боевых действий информации не было, но США начали блокаду портов Ирана. Посредники делают все, чтобы организовать новый раунд переговоров.