Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп сообщил, что «навсегда» открыл Ормузский пролив для Китая и всего мира.

Об этом американский лидер написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это для них, а также для мира. Такая ситуация больше никогда не повторится», — отметил глава государства.

Также Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин «крепко-крепко обнимет» его во время их предстоящей встречи в Пекине, которая запланирована на 14-15 мая.