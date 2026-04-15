Трамп повторно заявил о планах США приобрести Гренландию для «защиты от России»
Президент США Дональд Трамп на канале Fox Business назвал обладание Гренландией гарантией безопасности перед лицом внешних угроз.
Глава Белого дома вновь выразил мнение о необходимости приобретения Гренландии для Соединенных Штатов. Он заявил: «Посмотрите на Гренландию. Мы должны обладать Гренландией, чтобы защитить мир от России и Китая», выступая в эфире телеканала Fox Business, сообщает РИА «Новости».
Ранее бывший премьер-министр Сергей Степашин заявил, что Дональд Трамп не будет пытаться захватить Гренландию из-за негативного опыта с Ираном.
Американские власти обсудили с Данией и Гренландией расширение военного присутствия и возврат контроля над тремя стратегическими объектами.
Белый дом ведет переговоры с Гренландией и НАТО по соглашению для усиления влияния на острове и реализации крупных инфраструктурных проектов.