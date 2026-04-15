Трамп объяснил свою любовь к газировке «профилактикой» рака

Доктор Мехмет Оз заявил, что 79-летний президент США Дональд Трамп пьет колу и другие газировки, поскольку считает эти напитки способными «убивать раковые клетки внутри организма». Об этом сообщает NDTV со ссылкой на подкаст Дональда Трампа-младшего, сына американского лидера.

Оз - известный в США телеведущий. При Трампе он получил должность руководителя Центрами услуг здравоохранения Medicare и Medicaid (программы федерального медицинского страхования). За время карьеры на телевидении он не раз конфликтовал с медицинским сообществом, к примеру, из-за рекламы «чудодейственных» средств для похудения и критики яблочного сока.

«Ваш отец утверждает, что диетическая газировка полезна для него, поскольку, если ее вылить на траву, она уничтожит траву, а значит, она должна убивать раковые клетки в организме», - заявил Оз Трампу-младшему, после чего тот рассмеялся.

По словам Оза, недавно он оказался на борту президентского самолета, зашел к Трампу и увидел у него на столе апельсиновый газированный напиток.

«Я говорю ему: «Вы шутите?». Он начал смущенно улыбаться и сказал: «Знаете, эта штука полезна для меня, она убивает раковые клетки»», - рассказал Оз.

По словам Оза, Трамп давно считает, что некоторые из напитков не так вредны, как все думают. Однажды Трамп сказал, что газировка со вкусом апельсина «не может быть такой уж плохой, поскольку она приготовлена из концентрированного апельсинового сока».

Дискуссия Оза и Трампа-младшего произошла в то время, когда органы здравоохранения США пересматривают рекомендации по питанию и призывают людей употреблять больше натуральных продуктов, пить меньше газировки и отказаться от фастфуда.

В 2024 году глава UFC Дана Уайт рассказал, что Трамп в основном ест фастфуд, сладости и пьет колу. Во время интервью журналист Такер Карлсон задал Уайту вопрос, как Трамп, «парень, питающийся биг маками и шоколадками Milky Way, может оставаться на ногах 48 часов и сохранять острый ум». Уайт отметил, что вдобавок к бургерам и сладостям Трамп пьет много колы. Он назвал Трампа уникальным исключением, которому подходит вредная еда.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп посетил штат Огайо и зашел в местный McDonald’s. Там он пожарил и раздал несколько порций картофеля фри, заявив сотрудникам, что знает меню McDonald’s «лучше их самих и, возможно, лучше, чем кто-либо вообще». Бывший менеджер предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски рассказывал, что Трамп обычно заказывает два биг мака, два филе-о-фиша и шоколадный коктейль.