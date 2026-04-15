Трамп отказался переживать из-за фиаско своего друга в Европе

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит поводов для беспокойства из-за проигрыша Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии. Об этом сообщил журналист Джонатан Карл.

По его словам, в личной беседе Трамп отметил, что спокойно относится к результатам голосования и положительно оценивает будущего главу правительства Петера Мадьяра. Он также подчеркнул, что даже его возможная поддержка Орбана в ходе кампании не изменила бы ситуацию.

«Он заметно уступал, и мое участие вряд ли бы что-то решило. В целом я не был глубоко вовлечен в этот процесс, но считаю Виктора хорошим человеком», — передал суть высказывания Трампа журналист.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Победу одержала оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра, получив 138 из 199 мест в Государственном собрании. Виктор Орбан признал поражение своей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Накануне Трамп заявил в интервью, что считает Орбана своим другом. Также он отметил успехи венгерского политика в борьбе с миграцией.