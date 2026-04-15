Трамп назвал операцию против Ирана «спасением» стран Ближнего Востока

Операция США и Израиля против Ирана была проведена с целью спасения стран Ближнего Востока от ядерного удара со стороны Тегерана и последующего захвата.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«У них (Ирана — прим. МК) появилось бы ядерное оружие через месяц, может быть, через две недели, и они бы применили его против Израиля и на Ближнем Востоке. Они бы применили его против нас тоже», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер также считает, что оружие якобы могло быть применено против Израиля. Трамп утверждает, что Исламская Республика якобы намеревалась захватить весь Ближний Восток и нацеливалась на Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. По словам Трампа, эти страны не ожидали, что по ним могут нанести удары, но США их остановили.

Помимо прочего, Трамп добавил, что заключённое при 44-м президенте США Бараке Обаме между Вашингтоном и Тегераном соглашение было «худшей сделкой в истории», которая якобы открыла Ирану короткий путь к ядерному оружию.

Ядерная сделка (Совместный всеобъемлющий план действий) была подписана в 2015 году между Ираном и «шестёркой» мировых держав: Россией, Китаем, США, Великобританией, Францией и Германией. В 2018 году Дональд Трамп в первый свой срок в одностороннем порядке вышел из соглашения, назвав его «худшей сделкой в истории», и восстановил санкции против Тегерана.

После возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году переговоры не увенчались успехом, а в октябре 2025 года Иран официально объявил о выходе из JCPOA. Нынешняя военная операция США против Ирана стала кульминацией многолетнего конфликта вокруг ядерной программы.