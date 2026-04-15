Трамп назвал операцию против Ирана «спасением» стран Ближнего Востока
Операция США и Израиля против Ирана была проведена с целью спасения стран Ближнего Востока от ядерного удара со стороны Тегерана и последующего захвата.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер также считает, что оружие якобы могло быть применено против Израиля. Трамп утверждает, что Исламская Республика якобы намеревалась захватить весь Ближний Восток и нацеливалась на Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. По словам Трампа, эти страны не ожидали, что по ним могут нанести удары, но США их остановили.
Помимо прочего, Трамп добавил, что заключённое при 44-м президенте США Бараке Обаме между Вашингтоном и Тегераном соглашение было «худшей сделкой в истории», которая якобы открыла Ирану короткий путь к ядерному оружию.
Ядерная сделка (Совместный всеобъемлющий план действий) была подписана в 2015 году между Ираном и «шестёркой» мировых держав: Россией, Китаем, США, Великобританией, Францией и Германией. В 2018 году Дональд Трамп в первый свой срок в одностороннем порядке вышел из соглашения, назвав его «худшей сделкой в истории», и восстановил санкции против Тегерана.
После возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году переговоры не увенчались успехом, а в октябре 2025 года Иран официально объявил о выходе из JCPOA. Нынешняя военная операция США против Ирана стала кульминацией многолетнего конфликта вокруг ядерной программы.