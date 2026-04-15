Турция намерена полностью отказаться от табачной продукции

Правящая партия AKP внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий полный отказ от никотина в любом виде. Как пишет Hürriyet, документ предполагает, что к 2040 году в стране будет полностью запрещено производство, импорт и розничная продажа всех видов табачных изделий. Добиваться цели власти намерены постепенно.

Первый этап — введение жестких ограничений на курение в общественных местах. Под запрет попадут открытые зоны кафе, ресторанов, территории учебных заведений, больниц и мечетей. При этом само понятие «табачная продукция» значительно расширят: в него включат не только классические сигареты, но и электронные устройства — вейпы, кальяны, системы нагревания табака, а также синтетический и органический никотин.

Нарушителям придется раскошелиться: штрафы составят от 1 до 10 млн турецких лир (20–200 тыс. евро). Для бизнеса к этому добавится еще и отзыв лицензии.

Для туристов и частных лиц предусмотрят отдельные санкции за хранение, покупку или ввоз табака. Окончательное решение по закону пока не принято.